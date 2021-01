Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Samstag, 23.01.2021, brachen Unbekannte in ein Mobilfunkgeschäft in Siegburg, Kaiserstraße/Minoritenstraße, ein. Die Täter brachen die Eingangstür sowie weitere Türen in dem Geschäft auf und entwendeten mehrere Mobiltelefone und Tablet PCs. Der Gesamtumfang der Beute ist noch unklar. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Geschäftseinbruch stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

