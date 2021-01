Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtiger nach Einbruch in Schule festgenommen

Niederkassel (ots)

Tatverdächtiger nach Einbruch in Schule festgenommen Am Samstag, 23.01.2021 gegen 10:00 Uhr, meldete ein Zeuge eine verdächtige Person auf dem Gelände einer Schule an der Kopernikusstraße in Niederkassel-Ranzel. Der Anrufer hatte Schlaggeräusche von dem Gelände gehört und einen jungen Mann gesehen, der sich zunächst wegduckte und dann in Richtung der Karl-Hass-Straße flüchtete. Dank der guten Personenbeschreibung konnte der Verdächtige dort angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen Wohnungslosen, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. An dem Schulgebäude waren mehrere Fenster aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.(Ri)

