Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kinderspielzeug gestohlen

Windeck (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (19.01.2021) und Mittwochmorgen (20.01.2021) haben Diebe das Gerätehäuschen der Grundschule Windeck-Dattenfeld am Dreifelder Kirchweg aufgebrochen und drei Kinderfahrzeuge (einen Tretroller und zwei Waveboards) entwendet. Offensichtlich wurde die Holztür des Schuppens von den Tätern eingetreten.

Wer hat in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 08.00 Uhr etwas Verdächtiges an der Grundschule beobachtet? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3421. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell