Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kerzenleuchter aus Kapelle entwendet

Hennef (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag (10.01.2021) bis letzten Dienstag (18.01.2021) die Tür der Oberdorfkapelle an der Bergstraße in Hennef aufgebrochen und zwei bronzene Kerzenständer aus dem Kirchengebäude gestohlen. Der Wert der Kerzenständer wird mit rund 100 Euro angegeben.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

