Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lenkräder ausgebaut

Hennef (ots)

Zwei Lenkräder und ein Navigationssystem erbeuteten Autoknacker in der Nacht von Samstag (16.01.2021) auf Sonntag (17.01.2021). Die beiden angegangenen BMW-Fahrzeuge waren "Am Mühlengraben" in Hennef geparkt. Die Täter schlugen das Dreiecksfenster eines SUV ein, öffneten die Tür und bauten das Lenkrad aus. Wie sie die 4er Limousine, die nur wenige Meter weiter stand, geöffnet haben, ist unbekannt. Die Fahrertür stand bei Entdeckung des Einbruchs offen und das Lenkrad und das fest verbaute Navigationssystem fehlten. Die Beute hat einen Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Telefonnummer 02241 541-3521. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell