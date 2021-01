Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Friedhofshecke niedergebrannt

Sankt Augustin (ots)

In der Samstagnacht (16.01.2021) gegen 01.00 Uhr rückte der Löschzug Menden zum Mendener Friedhof an der Meindorfer Straße in Sankt Augustin aus. Eine Reihe Thujas auf der Rückseite des Friedhofs stand in Flammen. Die hochgewachsenen Bäume konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Warum die Lebensbäume gebrannt hatten, ist bislang unbekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen, da die Thujas vermutlich fahrlässig oder vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. In der Nacht fahndete die Polizei ohne Erfolg nach einem möglichen Verursacher.

Hinweise zur Entstehung des Feuers nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

