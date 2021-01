Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter entwendeten Zigarettenautomaten

Niederkassel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten im Bereich Lülsdorf. Im Bereich der Uferstraße und der Goethestraße wurden die Automaten mit Gewalt aus ihren Verankerungen gerissen. Spaziergänger fanden am Samstagmorgen die Automaten im Bereich Schneppenpfädchen (Rheinniederungen). Bei ersten Ermittlungen vor Ort wurde auch ein Fahrzeugkennzeichen aufgefunden. Dieses wurde von einem PKW im Raum Köln entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Auffälligkeiten im genannten Tatortbereich machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Troisdorf unter 02241 541 3221 zu melden. (Th.)

