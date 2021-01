Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kleinkraftrad ausgebrannt

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag, 14.01.2021 gegen 14:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem ausgebrannten Motorrad auf einem Feld in Niederkassel Mondorf an der Lerchenstraße gerufen. Vor Ort wurde ein Kleinkraftrad der Marke Yamaha vorgefunden. Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug, zwischen dem 09.01.2020 und dem 10.01.2020, an der Geschwister-Scholl-Straße in Niederkassel gestohlen worden war. Offenbar hatten unbekannte Täter das Zweirad benutzt und möglicherweise um Spuren zu vernichten, auf dem Feld angezündet. Laut Zeugenangaben hat das Zweirad am Vormittag des 12.01.2021 noch nicht auf dem Feld gelegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

