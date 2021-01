Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Wohnwagen auf Campingplatz aufgebrochen

Hennef (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag (11.01.2021) und Dienstagabend (12.01.2020), wurden mehrere Wohnwagen auf dem Campinglatz in Hennef Lauthausen, Zum Siegblick, aufgebrochen. Unbekannte Täter machten sich an insgesamt 12 Vorzelten und Wohnwagen während der Abwesenheit der Besitzer zu schaffen und drangen gewaltsam ein. Da noch nicht alle Betroffenen erreicht werden konnten, ist der Gesamtumfang des Diebesgutes sowie der Sachschaden noch unklar. Bisher ist bekannt, dass einige Sammlermünzen, Goldschmuck und kleinere Geldbeträge fehlen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnte, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3521 bei der Polizei Hennef zu melden.(Ri)

