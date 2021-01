Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gartenhäuschen abgebrannt

Lohmar (ots)

Am Dienstag (12.01.2021) wurde die Polizei zu einem Brand in Lohmar gerufen.

Gegen 04:40 Uhr in der Früh informierte ein Nachbar Feuerwehr und Polizei über den Brand eines etwa 3 x 3 Meter großen Gartenhauses in Lohmar Geber. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 2800 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an, bislang liegen den Ermittlern keine Hinweise vor, die auf eine Straftat hindeuten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell