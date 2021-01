Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Augenzeuge verhindert Automatendiebstahl

Sankt Augustin (ots)

Mithilfe eines PKW haben drei Täter heute Nacht (12.01.2021) gegen 02.00 Uhr einen Zigarettenautomaten aus der Bodenverankerung gerissen. Die Unbekannten waren gerade im Begriff, den Automaten in ihren Audi zu verladen, als sie den Zeugen, der auf dem Weg zur Arbeit war, erblickten. Die Männer stiegen unverrichteter Dinge sofort in das Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen und flohen vom Tatort an der Ecke Eifelstraße/Kohkauler Straße in Sankt Augustin-Hangelar über die B56 in Richtung Bonn. Der ausgerissene Zigarettenautomat wurde von der alarmierten Polizei sichergestellt. Die Fahndung nach den Flüchtigen blieb bislang ohne Erfolg.

Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

