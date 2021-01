Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Führerschein nach Verkehrsunfall mit Personenschäden beschlagnahmt

MuchMuch (ots)

Weil ein 26-jähriger Autofahrer aus Niederkassel möglicherweise durch die Benutzung eines Videospiels beim Autofahren abgelenkt wurde und dadurch am Sonntagabend (10.01.2021) einen folgenschweren Verkehrsunfall verursachte, beschlagnahmte die Polizei nach der Unfallaufnahme seinen Führerschein wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Der junge Mann war mit seinem Beifahrer gegen 22.05 Uhr in einem Mini Cooper auf einer Nebenstrecke von Much-Roßhohn in Richtung der Bundesstraße 56 (B56) unterwegs. In Höhe der Ortslage Niederwahn kollidierte der 26-Jährige dann mit dem VW Bus eines 41-jährigen Siegburgers, der auf der bevorrechtigten B56 fuhr und in seinem Fahrzeug drei Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren beförderte.

Der VW Bus wurde durch den seitlichen Aufprall auf eine Grünfläche neben der Fahrbahn geschleudert und kam dort stark beschädigt zum Stehen. Die vier Fahrzeugpassagiere wurden leicht verletzt und vor Ort ärztlich behandelt. Der Mini-Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich ebenfalls leicht. Ins Krankenhaus musste glücklicherweise zunächst niemand. Beide Fahrzeuge waren schwer unfallbeschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Ermittlungen gegen den Fahrer aus Niederkassel dauern an. (Bi)

