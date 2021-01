Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach ungewöhnlichem Einbruch

WindeckWindeck (ots)

Am 05.01.2021 berichteten wir über einen ungewöhnlichen Einbruch in ein Haus an der Bahnhofstraße in Windeck (https://url.nrw/SU2021-4). Der Täter war am Vortag durch ein Fenster in das Haus eingestiegen und wurde gegen 05.45 Uhr von der Hausbewohnerin auf der Toilette sitzend überrascht. Der Einbrecher flüchtete mit einem Rucksack und erbeuteten Elektronikgeräten.

Der Täter wurde durch die Innenraumüberwachung der Bewohner aufgezeichnet. Aufgrund eines richterlichen Beschluss werden die Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die Lichtbilder des mutmaßlichen Täters können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW einsehen: https://url.nrw/SU2021-7

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

