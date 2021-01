Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reifenstecher in Siegburg unterwegs

SiegburgSiegburg (ots)

Zwischen Sonntagabend (03.01.2021) und Montagmorgen (04.01.2021) war ein unbekannter Reifenstecher im Bereich der Waldstraße in Siegburg unterwegs und hat die Reifen von mehreren Fahrzeugen offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Die Fahrzeuge waren auf der Waldstraße, der Dohkaule und auf der Steinbahn geparkt. Bislang sind acht Taten bekannt geworden.

Wer hat in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 11.00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter 02241 541-3121. (Bi)

