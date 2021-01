Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bei Überprüfung Munition und Waffe gefunden

SiegburgSiegburg (ots)

Am Neujahrsmorgen wurde die Polizei um 02.30 Uhr nach Kaldauen in den Eibenweg gerufen. Zeugen hatte einen süsslichen Geruch im Kellerbereich des Hauses festgestellt. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass Betäubungsmittel konsumiert wurden. Bei der Durchsuchung eines 22jährigen Hausbewohners wurde Signalmunition aufgefunden. Auf Nachfrage händigte er noch ein Luftgewehr aus, eine entsprechende Berechtigung konnte er nicht vorweisen. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde eine geringe Menge an Drogen aufgefunden. Diese wurden sichergestellt, ebenso die Waffe und die Munition. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 22jährigen eingeleitet. (Th.)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell