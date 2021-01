Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Silvester 2020/2021

SiegburgSiegburg (ots)

Im Zeitraum von Silvester, 18.00 Uhr bis Neujahrsmorgen 06.00 Uhr liefen 126 Einsätze bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis auf. Einen großen Anteil nahmen Ruhestörungen und Meldungen im Zusammenhang mit Vestößen gegen die Coronaschutzverordnung ein, 45 Meldungen gingen ein. Diese Einsätze konnten zum größten Teil an die im Dienst befindlichen Ordnungsämter übergeben werden. Im Weiteren wurden sechs Körperverletzungdelikte und wenige Sachbeschädigungen angezeigt, viele Streiterein konnten durch die Einstzkräfte geschlichtet werden. Es wurden acht Verkehrsunfälle gemeldet, drei davon mit Verletzten. In vier Fällen flüchteten die Unfallfahrer vom Unfallort, in drei Fällen waren die Fahrer alkoholisiert. Zwei Personen mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, sie wurden nach Auseinandersetzungen in Gewahrsam genommen. Die Einsatzlage kann für eine solche Nacht als normal bezeichnet werden. Große Teile der Bürgerinnen und Bürger haben sich im Zeichen von Corona sehr umsichtig verhalten. (Th.)

