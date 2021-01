Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallfahrer unter Alkoholeinwirkung verursacht hohen Sachschaden

Hennef

Wenige Minuten nach Mitternacht wurde ein Verkehrsunfall in Hennef in Höhe des Bahnüberganges Frankfurter Straße gemeldet, es wurden mehrere Fahrzeuge und ein Haus beschädigt. Ein 22jähriger PKW-Fahrer aus Hennef war mit seinem PKW gegen 00.14 Uhr auf der Straße An der Brölbahn in Richtung Hennef-City, Frankfurter Straße unterwegs. In einer leichten Rechtskurve in Höhe des Bahnüberganges kam er Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, fährt mehrere Begrenzungspfosten um und prallt gegen mehrere geparkte PKW. Abschliessend kollidiert er mit einem Stützpfeiler eines Mehrparteienhauses. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Bei der anschliesenden Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholvortest ergab 1,76 Promille. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer ins Krankenhaus verbracht, es erfolgte eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden. Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Baustatiker wurde zur Prüfung des beschädigten Hauses hinzugezogen, er gab Entwarnung. Bei der Unfallaufnahme unterstütze der VU-Trupp der hiesigen Polizei. Der Gesamtschaden wird auf 25000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle konnte um 02.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (Th.)

