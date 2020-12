Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auf falsches Ampelsignal reagiert - Kleinkinder leicht verletzt ins Krankenhaus

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Eine 37-jährige Frau ist gestern Mittag (29.12.2020) gegen 13.30 Uhr mit ihrem schwarzen Seat bei Rotlicht zeigender Ampelanlage in den Kreuzungsbereich Alte Heerstraße/Hauptstraße/Pleiser Dreieck in Sankt Augustin eingefahren und mit dem weißen VW einer 42-jährigen Fahrerin aus Königswinter kollidiert. Dabei wurden zwei 4-jährige Jungen, die auf der Rücksitzbank des Seats saßen, leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in die Kinderklinik.

Die 37-Jährige gab an, dass sie sich irrtümlich auf der gesonderten Rechtsabbiegerspur auf der "Alte Heerstraße" eingeordnet hatte. Die Rechtsabbiegerspur in Richtung Hauptstraße wird über eine eigene Ampel geregelt. Als die Ampel der Rechtsabbieger auf Grünlicht umschaltete, fuhr die Seat-Fahrerin fälschlicherweise geradeaus in Richtung des "Pleiser Dreieck", obwohl die gesonderte Ampelanlage für den Geradeausverkehr zu diesem Zeitpunkt Rotlicht zeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte ihr Fahrzeug mit dem SUV der 52-Jährigen, die die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte befuhr. Ihre Lichtzeichenanlage zeigte beim Einfahren in die Kreuzung Grünlicht.

Der Wagen der 37-jährigen Sankt Augustinerin wurde durch die Wucht der Kollision um 180 Grad gedreht und blieb auf einer Verkehrsinsel stehen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. (Bi)

