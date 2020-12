Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Rollerdiebe gestellt

SiegburgSiegburg (ots)

Am 23.12.2020 gegen 20:30 Uhr meldeten Passanten zwei verdächtige Jugendliche auf einem Motorroller, die in der Siegburger Innenstadt ohne Helm unterwegs seien. Das eingesetzte Streifenteam konnte die Verdächtigen an der Johannesstraße vor dem alten Friedhof entdecken. Als die Jugendlichen den Streifenwagen wahrnahmen, hielten sie an, ließen den Roller fallen und versuchten davon zu laufen. Die Polizisten konnten sie jedoch stoppen und festhalten. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller der Marke Piaggio gestohlen und kurzgeschlossen war. Darüber hinaus ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 16-jährige Hennefer und der gleichaltrige Begleiter aus Siegburg wurden zu weiteren Maßnahmen auf die Wache gebracht. Sie sind bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Beide leugnen den Rollerdiebstahl. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und übergab die Minderjährigen später den Erziehungsberechtigten.(Ri)

