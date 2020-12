Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tankstelle in Troisdorf überfallen

TroisdorfTroisdorf (ots)

Am 23.12.2020 gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei wegen eines Überfalls auf die Mundorf Tankstelle an der Frankfurter Straße in Troisdorf alarmiert. Nach der Schilderung der Zeugen war ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann in den Verkaufsshop gestürmt und hatte die beiden Angestellten mit einer Pistole bedroht. Der Täter erzwang die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse und von zwei Stangen Zigaretten. Mit der Beute in Höhe von mehreren hundert Euro flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung der Straße Zum Röhrichtsiefen. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Flüchtige wird als 175 cm bis 180 cm groß mit dunklen Augen beschrieben. Er trug dunkle Oberbekleidung und schwarze Handschuhe. Die Beute transportierte er in einer schwarzen Sporttasche. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell