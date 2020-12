Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Halsbrecherische Flucht vor Polizei

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu heute (28.12.2020) meldeten Zeugen gegen 01.00 Uhr zwei verdächtige Fahrzeuge "Am Kirchberg" in Sankt Augustin. Nach deren Angaben sollten sich ein roter Fiat Panda und ein blauer BMW ein Autorennen liefern.

Der erste Streifenwagen vor Ort fuhr von der Hauptstraße in Richtung des Wendehammers "Am Kirchberg" an, als ihm der blaue BMW mit Bonner Kennzeichen entgegenkam. Die Beamten schalteten das Blaulicht ein und stellten den Streifenwagen quer auf die Fahrbahn, um den BMW zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer der Limousine, ein 19-jähriger Sankt Augustiner, fuhr über den Gehweg an der Sperre vorbei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Mülldorfer Straße. Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen, der stellenweise über 100 km/h schnell fuhr. Dabei verlor er beim Abbiegen in "Am Engelsgraben" die Kontrolle über den Wagen, geriet ins Schleudern und beschädigte einen geparkten Skoda. Als der heranwachsende Fahrer, der wie sich später herausstellte keinen Führerschein besaß, die Kontrolle zurückgewann, setzte er seine Flucht fort. Nach einigen halsbrecherischen Fahrmanövern auf der Schul- und der Hauptstraße, kam der BMW auf dem Zedernweg zum Stehen. Zuvor hatte er mehrfach die Bordsteinkante des Gehweges überfahren. Der 19-Jährige und sein ebenfalls 19 Jahre alter Beifahrer aus Sankt Augustin ließen sich widerstandslos festnehmen.

Die beiden wegen Diebstahlsdelikten hinreichend polizeilich bekannten Heranwachsenden räumten ein, wegen des fehlenden Führerscheins und der gestohlenen Bonner Autokennzeichen geflohen zu sein. Für den Wagen konnte der Fahrer entsprechende Kaufpapiere vorweisen. Trotzdem wurde der Wagen als Tatmittel beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch rücksichtsloses und groß verkehrswidrigem Fahrens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls und Missbrauchs ermittelt. Die beiden jungen Männer wurden nach Abschluss der ersten Ermittlungen wieder entlassen.

Der rote Fiat Panda wurde an der gemeldeten Einsatzörtlichkeit "Am Kirchberg" verlassen aufgefunden. Die beiden Insassen waren nach Zeugenangaben zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass es in der Nacht vom 17.12.2020 auf den 18.12.2020 in Troisdorf gestohlen worden war. Der rote Kleinwagen wies frische Unfallschäden im Frontbereich auf, die bislang noch keinem Verkehrsunfall zugeordnet werden konnte. Der Fiat wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Fahndung nach den flüchtigen Insassen führte bisher nicht zum Erfolg.

Wer kann Angaben zu den flüchtigen Personen oder zu der mutmaßlichen Unfallstelle machen? Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 0241 541-3321. (Bi)

