Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Tankstelle

TroisdorfTroisdorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27.12.2020) wurden Polizisten der Wache Troisdorf zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Sieglar gerufen.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr und 06:42 Uhr suchten bislang unbekannte Täter das Gelände der Tankstelle in der Straße Im Kirchtal auf. Nach dem aktuellen Sachstand hebelten sie die Eingangstüre auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort entwendeten die Einbrecher mehrere Stangen Zigaretten. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (Mi)

