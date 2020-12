Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw gerät von Parkplatz in Bach - 2 leichtverletzte Personen

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Gegen 16:110 Uhr am 1. Weihnachtsfeiertag meldete ein Zeuge bei der Rettungswache der Malteser in Sankt Augustin einen Verkehrsunfall. Ein Pkw sollte im Graben liegen. Zwei Personen seien verletzt worden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen an der Unfallstelle, parkte eine 67jährige Sankt Augustinerin ihren Pkw auf dem Wanderparkplatz an der Alten Heerstraße in Sankt Augsutin ein. Hierbei geriet sie aus ungeklärter Ursachen über die Begrenzung des Parkplatzes hinaus und rutscht dabei mit dem Pkw in den dortigen Bach. Sie und ihre 57jährige Mitfahrerin aus Bad Münstereifel wurden hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausgeliefen, und unter anderem in den Bach gelangten, wurde durch die FW Sankt Augustin eine Ölsperre gelegt. Eine Mitarbeiterin der Unteren Wasserbehörde erschien vor Ort. Eine Entscheidung über die weiteren Maßnahmen zum Umweltschuttz stehen noch aus. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde mit einem Kran geborgen. (DS)

