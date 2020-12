Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Per Haftbefehl gesuchter Mann stellt sich unfreiwillig selbst

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Ein 38-jähriger Sankt Augustiner wurde am Dienstag (22.12.2020) auf der Polizeiwache in Sankt Augustin festgenommen, weil er per Haftbefehl gesucht wurde. Der Gesuchte erschien auf der Wache und stellte eine Nachfrage zu einer von ihm erstatteten Online-Anzeige, die er wegen eines Betrugsdeliktes auf einer Internethandelsplattform erstattet hatte. Dabei war ihm offensichtlich entfallen, dass er noch eine rund sechsmonatige Haftstrafe wegen dem Handel mit Drogen zu verbüßen hat. Bislang hatte sich der Mann der Haft entzogen, sodass er sich möglicherweise in Sicherheit wähnte. Er hatte seine Rechnung aber nicht mit einem alteingesessenen Sankt Augustiner Polizeibeamten gemacht, der die Personalien des 38-Jährigen im Fahndungsbestand abfragte. Der Mann wurde festgenommen und in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht wo er seine Strafe verbüßen wird. (Bi)

