Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener 32-Jähriger verursacht mit seinem Auto mehrere Verkehrsunfälle

Neunkirchen-SeelscheidNeunkirchen-Seelscheid (ots)

Eine Spur der Verwüstung ließ ein 32-jähriger Ford Fahrer aus Brühl in der Nacht zu Sonntag (20.12.2020) rund um Neunkirchen-Seelscheid Oberheister zurück.

Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 00.30 Uhr einen silberfarbenen Ford Kombi, der mit quietschenden Reifen aus dem Gewerbegebiet Oberheister in die Overather Straße abgebogen war. Beim Abbiegen war der Wagen ins Schleudern geraten und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Das Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter und schliff Teile des Schildermastes mit. Während die Polizisten auf dem Weg zur Unfallörtlichkeiten waren, wurden noch weitere Unfälle im Bereich rund um Oberheister gemeldet. Der letzte Anrufer gab an, dass eine Person aus dem Fahrzeug, das jetzt in einem Straßengraben an der Wahnbachtalstraße lag, gestiegen sei und über das Feld weglief.

Der 32-Jährige lief durch einen Bachlauf und konnte nach kurzer Verfolgung von den Siegburger Beamten gestellt und festgenommen werden. Der deutlich alkoholisierte Brühler, der Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, kam mit zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache. Da das verunfallte Fahrzeug mit Leverkusener Kennzeichen, dessen Airbags ausgelöst hatten, nicht auf den 32-Jährigen zugelassen ist und es nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Fahrzeug befanden und sie nun möglicherweise verletzt und ortsunkundig umherirrten, wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche angefordert. Die Suche der fliegenden Polizei und auch die Ermittlungen der Beamten am Boden ergaben keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte.

Insgesamt konnten vier Unfallörtlichkeiten gefunden werden, die anhand von Schleifspuren und verlorenen Fahrzeugteilen offensichtlich zusammengehörten. Im Bereich der Humboldtstraße, der Overather Straße, der Zeithstraße und dem Gutmühlenweg hatte der betrunkene Fahrer mehrere Verkehrszeichen umgefahren, auch ein Telefonmast war erheblich beschädigt worden. Die Gefahrenstelle durch die herunterhängende Telefonleitung wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 32-Jährige den Ford Kombi gestohlen hatte, wurden der Wagen und die Bekleidung des Mannes zur Spurensicherung sichergestellt. Die angebrachten Kfz-Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug und einen Führerschein hatte der Brühler auch nicht. Er wurde nach Abschluss der ersten Ermittlungen entlassen, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss ohne Fahrerlaubnis und dem besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell