Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtiger nach Einbruchsserie in Untersuchungshaft - Ermittlungserfolg von Staatsanwaltschaft und Polizei

HennefHennef (ots)

In der Zeit zwischen 26.05.2020 und 04.09.2020 wurden im Raum Hennef mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche begangen.

Der Täter drang in fünf Fällen, wobei es in einem Fall aufgrund der guten Sicherung beim Versuch geblieben ist, in Häuser und Wohnungen im Raum Hennef ein, indem er die Fenster aufbohrte bzw. aufhebelte. Bei seinen Taten erbeutete er Geld, elektronische Geräte, Uhren, Personalpapiere und Schmuck im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrages. In einem Fall stahl er zudem Geld aus der Spardose eines 9-jährigen Jungen.

Bei den Ermittlungen des Kriminalkommissariates 3 geriet ein 31-jähriger Mann auf Hennef unter Verdacht, der bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeibekannt ist. Schließlich konnte er unter anderem anhand von an den Tatorten zurückgelassenen DNA-Spuren überführt werden. Mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Siegburg nahmen die Ermittler den 31-Jährigen am 17.12.2020 fest. In seiner Wohnung wurden zudem fünf mutmaßlich gestohlene Fahrräder gefunden. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen eingeleitet worden. Der Hennefer wurde einem Amtsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr anordnete.(Ri)

