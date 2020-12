Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Unfall in Eitorf

EitorfEitorf (ots)

Rettungsdienst mit Notarzt, Feuerwehr und Polizei wurden am Freitag, 18.12.2020 gegen 05:30 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls in Eitorf auf der Landstraße 333 bei Alzenbach alarmiert. Ein 64-jähriger Mucher in einem Renault Megane war im Siegtal aus Richtung Alzenbach kommend in Richtung Eitorf-Ort unterwegs. Er ordnete sich auf die Linksabbiegerspur ein, um in die Straße Am Fuhrweg abzubiegen. Aus noch ungeklärten Gründen missachtete er bei herrschendem Nebel den Vorrang eines entgegenkommenden Chevrolet, den ein 43-jähriger Eitorfer lenkte. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer verletzt wurden. Der 43-Jährige wurde noch in seinem Fahrzeug vom Notarzt behandelt und musste aus dem Unfallwagen befreit werden. Im Rettungswagen wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht. Auch der 64-Jährige wurde im Rettungswagen abtransportiert, konnte aber das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beamte der Polizeiwache Eitorf waren mit Unterstützung des polizeilichen Unfallaufnahmetrupps im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen war der Eitorfer Fahrer bei dem Unfall nicht angegurtet. Die Landstraße musste für die polizeilichen Maßnahmen, den Abtransport der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn bis ca. 09:30 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 20000,- Euro geschätzt.(Ri)

