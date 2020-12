Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 40 Autoräder gestohlen

LohmarLohmar (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 16.12.2020, machten sich Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses in Lohmar an der Straße "An der Burg Sülz" zu schaffen. Vermutlich mit einem Winkelschleifer schnitten sie das Schloss eines Stahlcontainers auf, in dem Autoräder gelagert waren. Die Täter entwendeten insgesamt 40 Räder der Marke Seat mit Sommerbereifung. Der Wert der Beute wird mit rund 30000,- Euro angegeben. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell