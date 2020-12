Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verdächtige nach versuchtem Raub festgenommen

HennefHennef (ots)

Zeugen meldeten am Mittwochvormittag (16.12.2020) gegen 10:30 Uhr eine Schlägerei zwischen drei Personen auf der Heidestraße in Hennef-Stoßdorf. Zwei der Beteiligten waren dann in einem Mercedes und einem VW weggefahren. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen leicht verletzten 36-jährigen Siegburger. Es stellte sich heraus, dass er von zwei Männern angegriffen worden war und diese Geld von ihm forderten. Der 36-Jährige hatte sich jedoch heftig gewehrt. Auch ein Passant war dazwischen gegangen, worauf die Täter von ihrem Opfer abließen und flüchteten. Anhand der Zeugenangaben konnten die beiden Verdächtigen wenig später angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um Hennefer im Alter von 29 und 25 Jahren. Die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes dauern an.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell