Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin in ihrer Wohnung beraubt

SiegburgSiegburg (ots)

Am Dienstagabend (15.12.2020) gegen 18:20 Uhr wurde eine 83-jährige Siegburgerin in ihrer Wohnung an der Lambertstraße in Siegburg-Wolsdorf beraubt. Nachdem an der Haustür des Mehrfamilienhauses geklingelt wurde, betätigte sie den elektrischen Haustüröffner und öffnete ihre Wohnungstür. Im Treppenhaus kam ihr ein Mann mit einem Paket entgegen. Der Mann ließ dann das Paket fallen, ergriff die Seniorin und drängte sie in die Wohnung. Es erschien ein zweiter Täter und ging ebenfalls in die Wohnung. Die beiden Täter fesselten die Hände der Frau mit Kabelbindern. Sie bedrohten sie mit einem Küchenmesser und forderten Schmuck und Bargeld. Die Wohnung wurde dann nach Wertsachen durchsucht. Die Unbekannten fanden Schmuck sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Sie flüchteten, nachdem sie die Fesseln des Opfers aufgeschnitten hatten. Die Flüchtigen werden als südländischer Typ beschrieben und sprachen deutsch mit ausländischem Akzent. Der Haupttäter soll etwa 165 cm groß und schlank gewesen sein. Er trug eine dunkelgraue Daunenjacke und eine graue Jeanshose. Das Gesicht war mit einer schwarzen Maske vermummt. Der Mittäter soll 175 cm bis 180 cm groß und schlank sein. Er trug ein schwarzes Sweatshirt mit Kapuze und ebenfalls eine schwarze Maske. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, was mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri) Zum Schutz vor solchen Taten gibt die Polizei folgende Hinweise: - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Türkamera, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie die Türsprechanlage. - Erwarten Sie überhaupt Besuch oder eine Lieferung? - Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. - Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. - Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern möglichst Angehörige oder Nachbarn hinzu, bevor Sie öffnen. - Verhalten Sie sich gegen zudringliche Personen energisch. Machen Sie laut auf sich aufmerksam und rufen Sie um Hilfe. Zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik.

