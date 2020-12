Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer schwer verletzt

TroisdorfTroisdorf (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020 gegen 13:40 Uhr, wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 26-jährige Biker aus Köln war zuvor auf der Hauptstraße in Troisdorf-Spich aus Richtung der Troisdorfer Innenstadt kommend in Richtung Köln-Wahn unterwegs. Kurz hinter der Einmündung der Spichbuschstraße fädelte der Fahrer eines Volvo vom rechten Parkstreifen auf die Hauptstraße, um zu wenden. Der 55-jährige Autofahrer aus Troisdorf übersah dabei nach eigenen Angaben den sich auf der Kawasaki nähernden Kölner. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem der 26-jährige Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte per Rettungswagen in eine Bonner Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 12000,- Euro geschätzt.(Ri)

