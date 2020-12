Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ermittlungen nach Brand in Siegburg

SiegburgSiegburg (ots)

Nach dem gestrigen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Luisenstraße in Siegburg hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Diese gestalten sich sehr schwierig, weil der Dachboden wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden kann. Die Wohnungen aller 10 Mietparteien sind wegen des durchgesickerten Löschwassers und Rußaufschlag unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Bist jetzt ist klar, dass der Brand nicht von einer der Wohnungen ausging. Entstehungsort ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein kleiner Durchgangsraum mit einer Treppe zum Dachboden. Die genaue Brandursache ist allerdings noch unklar. Auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zu weiteren Ermittlungen wird ein Sachverständiger hinzugezogen.(Ri)

