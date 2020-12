Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Großhandel

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Am Montag (14.12.2020) gegen 11:00 Uhr lud ein unbekannter Täter in einem Großmarkt an der Sankt Augustiner Einsteinstraße einen Einkaufswagen mit diversen Elektroartikeln voll und begab sich damit ohne zu zahlen zu einem Nebeneingang. Dort wartete er, bis die Tür von außen geöffnet wurde, um mit dem vollen Einkaufswagen nach draußen zu fahren. Einen Mitarbeiter, der ihn aufhalten wollte, schubste er beiseite. Dann lud er eilig zwei Kaffeemaschinen und einen Grill in sein Auto und fuhr davon. Den Rest im Einkaufswagen ließ er stehen. Der Beutewert wird auf rund 2000,- Euro beziffert. Der Täter wird als etwa 180 cm groß mit sehr kurzen Haaren beschrieben. Er trug einen Anzug und flüchtete in einem Pkw mit ausländischen Kennzeichen. Eine nähere Beschreibung ist nicht bekannt. Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3321.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell