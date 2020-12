POL-SU: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Am Samstag (12.12.2020) gegen 17:15 Uhr wurde ein Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen auf der Sülztalstraße in Lohmar Scheiderhöhe gemeldet. Eine 42-jährige Fahrerin aus Ruppichteroth war in einem Audi von Lohmar in Richtung Rösrath unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 55-jähriger Rösrather in einem Mercedes SUV. Laut Zeugen kam ihnen ein Renault Twingo, den eine 73-jährige Lohmarerin lenkte, auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Der Renault streifte zunächst den Audi und stieß anschließend frontal mit dem Mercedes zusammen. Die Fahrerin des Renaults wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in eine Kölner Klinik gebracht. Der Fahrer des Mercedes kam mit leichten Verletzungen davon. Sein Fahrzeug, wie auch der Wagen der 73-Jährigen, musste abgeschleppt werden. Warum die Lohmarerin auf der falschen Fahrbahnseite fuhr, ist noch unklar. Das Verkehrskommissariat ermittelt.(Ri)

