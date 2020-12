Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Raub auf eine Apotheke - Täter mit Nebelmaschine in die Flucht geschlagen

TroisdorfTroisdorf (ots)

Mit vorgehaltener Waffe hat ein Mann am späten Freitagnachmittag (11.12.2020) eine Apotheke in Troisdorf überfallen. Gegen 17.30 Uhr betrat er die Geschäftsräume an der Hermann-Ehlers-Straße, zielte mit einer Pistole in Richtung der Mitarbeiterin hinter der Theke und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Die 46-jährige Mitarbeiterin weigerte sich jedoch und rief stattdessen ihren Filialleiter. In diesem Moment sprang die Schutznebelmaschine der Alarmanlage an, hüllte den Verkaufsraum in Nebelschwaden und der Täter flüchtete aus der Apotheke in unbekannte Richtung. Mitarbeiterin und Filialleiter blieben unverletzt. Die Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Erfolg. Anhand der Zeugenaussagen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: ca. 175 bis 185 cm groß, schlank, braune Augen, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube. Er trug einen grauen Pullover, blaue Jeans, beige-gelbe Schuhe und schwarze Handschuhe. Nach Angaben der Mitarbeiterin sprach er akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 5413221 entgegen. (fh)

