Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zweiter Einbruch in Restaurant: Täter stiehlt Steaks

SiegburgSiegburg (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist ein Unbekannter in ein Restaurant an der Orestiadastraße in Siegburg eingebrochen. In der Nacht auf Sonntag (13.12.2020) betrat der Täter das Lokal gegen 03:00 Uhr durch den Saaleingang. Er ging in die Küche, öffnete Schränke und Schubladen und entwendete einige Steaks. Den dazu passenden Wein hatte der mutmaßlich gleiche Täter bereits am Donnerstag voriger Woche gestohlen (wir berichteten am 11.12.2020). Bei dem ersten Einbruch hatte der Täter neben besagtem Wein auch einen Tablet-PC sowie mehrere Geschäftsschlüssel eingesteckt. In beiden Fällen gibt es Hinweise auf eine verdächtige Person. Diese kann wie folgt beschrieben werden: sehr schlank, bekleidet mit einer dunklen Hose, dunklen Schuhen, einer hellen Jacke und einer Mütze auf dem Kopf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 5413121 entgegen. (fh)

