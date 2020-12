Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin angefahren, Fahrer flüchtet

LohmarLohmar (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19.40 Uhr an der Hauptstraße Ecke Wiesenpfad zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin angefahren wurde. Der Fahrer flüchtete nach einem kurzen Gespräch mit der Verletzten vom Unfallort, ohne sich weiter um diese zu kümmern.

Nach ersten Erkenntnissen war die 61jährige Fußgängerin aus Lohmar auf dem Weg zum Supermarkt und überquerte dabei bei Grünlicht der Lichtsignalanlage die Straße Wiesenpfad in der Fußgängerfurt. Ein PKW bog in die Straße ein und erfasste die Frau, die, eigenen Angaben nach, durch die Luft geschleudert wurde. Nach dem Zusammenstoß sei der Fahrer des PKW ausgestiegen und habe ihr Geld angeboten. Da die Lohmarerin dies ablehnte, fuhr der Mann dann weiter. Die Frau war hilflos und ging zunächst nach Hause. Da sie über starke Schmerzen klagte, verständigte ihr Mann über Bekannte den Rettungsdienst und Polizei. Die Frau trug Verletzungen im Bauch- und Schulterbereich davon, sie wurde mit RTW in ein Krankenhaus verbracht.

Zum Unfallzeitpunkt waren nach Angaben der Frau gegenüber ihrem Mann auch Zeugen anwesend. Diese sind der Geschädigten allerdings nicht bekannt. Bekannt ist, dass es sich um einen männlichen Fahrer handelte, der mit einem vermutlich dunkelblauen, großen PKW unterwegs war. Das Fahrzeug fuhr über den Wiesenpfad weiter in Richtung Altenrather Straße. Das Kennzeichen ist unbekannt.

Zur Aufklärung des Unfallherganges und der Feststellung des geflüchteten Fahrers werden die vor Ort anwesenden und auch sonstige Zeugen des Geschehens dringend gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02241 541 3121 zu melden. (Th.)

