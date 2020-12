Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

TroisdorfTroisdorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es um 01.11 Uhr zu mehreren Meldungen bei der Polizeileitstelle in Siegburg. Anwohner um den Bereich der Christian-Esch-Straße hatten einen lauten Knall gehört und einen Wagen flüchten sehen.

Schnell bestätigte sich der Verdacht, dass unbekannte Täter den Geldausgabeautomaten in einer Bank an der Christian-Esch-Straße gesprengt hatten. Der Automat hatte Stand gehalten und wurde lediglich stark beschädigt. An das Geld kamen die Täter nicht. Welches Material zur Sprengung eingesetzt wurde, steht noch nicht fest. Nach der Befragung von Zeugen steht fest, dass die Täter in einem dunklen Fahrzeug, wahrscheinlich ein SUV, flüchteten.

Der Tatort wurde durch die Kriminalpolizei übernommen, der Erkennungsdienst übernahm die Spurensicherung. Sofort eingeleitete, auch überörtliche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 50000 Euro geschätzt.

Zeugen, die noch sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im Zusammenhang mit der Sprengung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 02241 541-3221 zu melden. (Th.)

