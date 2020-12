Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffallend schlanker Täter stiehlt eine Flasche Wein

SiegburgSiegburg (ots)

Weil eine Schublade in seinem Restaurant durchwühlt worden war, schaute sich der Betreiber des Lokals an der Orestiadastraße in Siegburg die Aufzeichnung der Videoüberwachungsanlage an. Er stellte fest, dass sich in der Donnerstagnacht (10.12.2020), in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 02.45 Uhr, eine Person in seinem Lokal aufgehalten hatte.

Der auffallend schlanke Täter bewegte sich im Kassenbereich und stahl einen Tablet-PC, mehrere Geschäftsschlüssel und vermutlich auch eine Flasche Wein.

Aufbruchspuren konnte die alarmierte Polizei nicht feststellen. Möglicherweise war eine Fluchttür nicht ordnungsgemäß geschlossen. Die Polizei Siegburg bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

