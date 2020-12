Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker am Werk

Siegburg/Troisdorf

Zweimal waren gestern (09.12.2020) falsche Handwerker, getarnt als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft, erfolgreich am Werk.

Bereits um 08.30 Uhr traten die Täter in Siegburg in der Barbarastraße auf. Sie läuteten bei einer 87-jährigen Frau und baten um Einlass, um Arbeiten am Telefonanschluss vornehmen zu können. Während einer die Frau ablenkte, stahl der zweite Täter den Schmuck aus dem Schlafzimmer der Geschädigten. Zudem trug er noch einen leeren Möbeltresor davon. Der Schmuck hat einen Wert von circa 1000 Euro.

Mit der gleichen Masche wurde eine 93-jährige Troisdorferin aus der Ziethenstraße überrumpelt. Hier folgte die Frau einem der Täter zur Telefonanschlussdose in den Keller. In der Zwischenzeit durchsuchte der Mittäter Schränke und Schubladen nach Beute. Er fand im Schlafzimmer Schmuck und in einer Schublade etwas Bargeld. Insgesamt wurden Gegenstände im Wert von circa 900 Euro erbeutet. Die Geschädigte konnte den Täter, den sie begleitet hatte, als circa 35-jährigen, höflichen Mann mit mitteleuropäischen Erscheinungsbild beschreiben. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug eine Brille. Ob es sich um die gleichen Täter handelt wie am frühen Morgen, ist unklar.

Die Polizei bitte um Hinweise zu den Taten. Für Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 und für Troisdorf unter der -3221.

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich jedoch auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt.

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahe legt.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Gleiches gilt auch für Wasserwerker, vermeintliche Polizisten, Rechtsanwaltsgehilfen.... Jeder mit lauteren Absichten ist Ihnen nicht böse.

Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Bi)

