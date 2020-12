Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dreiste Diebe versuchen Bankkundin das Geld zu entreißen

HennefHennef (ots)

Eine 70-jährige Henneferin zog gestern Mittag (09.12.2020) gegen 13.40 Uhr Bargeld an einem Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale am Stadtsoldatenplatz. Während sie am Automaten ihre Eingaben tätigte, stellte sich ein junger Mann hinter ihr an, obwohl der Automat neben ihr frei war. Als sie das Geld aus dem Ausgabeschlitz genommen hatte, wurde sie von der Seite von einer zweiten Person angesprochen. Den kurzen Moment der Ablenkung nutzte der hinter ihr stehende Täter und entriss ihr die gezogenen 200 Euro. Die 70-Jährige schrie laut um Hilfe und eine Zeugin, die sich im Vorraum der Bank aufgehalten hatte, wurde aufmerksam. Der Dieb ließ die entrissene Beute auf den Boden fallen und lief zusammen mit seinem Mittäter in Richtung des Bahnhofes davon. Ein weiterer Zeuge gab an, dass die beiden Tatverdächtigen in die Unterführung zu Gleis 2/3 gelaufen waren, dort habe er sie aber aus den Augen verloren.

Die Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Verdächtigen.

Die beiden mutmaßlichen Diebe wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben: Der Haupttäter ist circa 14 bis 16 Jahre alt und ungefähr 180cm groß. Er war bekleidet mit einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz, einem schwarzen Pullover und einer grauen Jogginghose. Seine dunkelbraunen, längeren Haare hatte er unter einer schwarzen Kappe versteckt. Sein Begleiter ist circa 170 bis 175 cm groß, hatte dunkle Haare und ebenfalls eine schwarze Kappe mit weißen Streifen auf dem Kopf. Bei Tatausführung hatte er die Kapuze seiner Jacke über die Mütze gezogen. Insgesamt war er dunkel gekleidet.

Nach Angaben der Geschädigte hatte die beiden vermutlich Heranwachsenden einen ausländischen Akzent.

Wer kann Angaben zu den beiden machen? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3521. (Bi)

