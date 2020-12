Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungserfolg: Tankstellenräuber in Untersuchungshaft

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Am 16.08.2020 wurde in den Abendstunden eine Tankstelle an der Siegstraße in Sankt Augustin von einem maskierten Täter überfallen (wir berichteten am 17.08.2020). Der Räuber bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld und eine Schachtel Zigaretten. Er floh dann mit seiner Beute auf einem silberfarbenen Rennrad. Seine Personenbeschreibung war dahingehend auffällig, dass er einen blauen Anglerhut auf dem Kopf trug. Die eingeleitete Fahndung der Polizei führt zunächst nicht zu Erfolg.

Aufgrund von Hinweisen aus Reihen der Polizei, die eine Verbindung zwischen einer polizeibekannten Person und der Kombination silberfarbenes Rennrad und blaue Anglermütze herstellen konnten, fiel der Tatverdacht schnell auf einen 37-jährigen Mann aus Sankt Augustin.

An seiner damaligen Wohnanschrift konnte der 37-Jährige nicht angetroffen werden. Er war nach unbekannt verzogen. Auch die folgenden Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zur Ergreifung des flüchtigen Tatverdächtigen.

Am 08.12.2020 schlugen die Ermittler dann zu, nachdem sich der "Untergetauchte" mit einem neuen Wohnsitz in Sankt Augustin angemeldet hatte. In seiner neuen Wohnung fanden die Kriminalbeamten das silberfarbene Fahrrad und den blauen Anglerhut. Sogar die bei der Tat getragene Jogginghose hatte der 37-Jährige bei seiner Festnahme an. Der Festgenommene, dem Schwerer Raub vorgeworfen wird, wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell