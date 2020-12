Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Täter stehlen Gasflaschen

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Am Montagmorgen (07.12.2020) stellte der Inhaber eines Fachbetriebes für Schweißtechnik in Sankt Augustin fest, dass aus seinem Außenlager vier gefüllte Gasflaschen entwendet worden waren.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass am Freitagabend (04.12.2020), in der Zeit zwischen 23.45 Uhr und 23.55 Uhr, drei unbekannte Männer zunächst den Außenzaun des Betriebsgeländes an der Max-Planck-Straße aufbrachen und anschließend den zusätzlichen Zaun des Außenlagers überkletterten. Während einer der 18 bis 25 Jahre alten Täter die circa 15 Kilogramm schweren Glasflaschen über den Zaun reichte, trugen seine Mittäter die Flaschen in Richtung der Einsteinstraße bzw. der Otto-von-Guerike-Straße weg. Vermutlich war dort ein Fahrzeug geparkt. Die gefüllten Flaschen haben einen Wert von mehr als 500 Euro.

Von den Tatverdächtigen ist bekannt, dass es mittelgroße, schlanke Männer sind, die mit sportlicher Oberbekleidung bekleidet waren. Der Geschädigte gab an, dass bereits am 27.11.2020 drei Propanflaschen von seinem Grundstück gestohlen wurden. Mutmaßlich handelte es sich um die gleichen Täter.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241 541-3321. (Bi)

