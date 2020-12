Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher lässt sich im Tatobjekt festnehmen

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Ein Zeuge meldete in der Samstagnacht (05.12.2020) gegen 01.00 Uhr einen mutmaßlichen Einbruch in einen Schreibwarenfachhandel an der Eifelstraße in Sankt Augustin. Er schilderte, dass er ein verdächtiges Geräusch gehört habe und er eine verdächtige Person in der Nähe des Geschäftes beobachten könne. Die zuerst eintreffende Streife konnte durch den verglasten Eingangsbereich einen Einbrecher im Inneren des Geschäftes erkennen. Als der 18-jährige Sankt Augustiner die Polizisten erblickte, legte er sich flach auf den Boden und streckte seine Gliedmaßen von sich. Er blieb dort solange liegen, bis die Beamten mit Hilfe eines Schlüsselberechtigten das Geschäft aufschließen konnten. Sie nahmen den jungen Mann, der die Hosentaschen mit einigen hundert Euro Bargeld aus der Kasse gefüllt hatte, vorläufig fest. Der Einbrecher war nach bisherigen Erkenntnissen auf das Dach des Gebäudekomplexes geklettert und hatte ein Oberlicht aufgebrochen. Dabei handelte er offensichtlich nicht allein. Die eingeleitete Fahndung nach seinen mutmaßlichen Mittätern verlief bislang ohne Erfolg.

Die Bekleidung und das aufgefundene Tatwerkzeug des 18-jährigen Tatverdächtigen wurden als Beweismittel sichergestellt. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er zumindest bis zur Hauptverhandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Die Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Mittäter dauern an. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell