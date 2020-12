Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher aus dem Haus gejagt

SiegburgSiegburg (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Siegburger Dohkaule war am Samstagabend (05.12.2020) gegen 18.20 Uhr auf dem Weg in die Küche im Erdgeschoss seines Hauses, als er auf der Treppe nach unten auf zwei unbekannte Täter traf. Einer der Einbrecher nahm sofort Reißaus, während der Zweite im Treppenaufgang stehen blieb und den Hausbewohner mit einem Schraubendreher bedrohte. Der Geschädigte schrie dem Täter ein kräftiges "Raus" entgegen, sodass dieser es seinem Mittäter gleichtat und wieder nach unten durch die Küche ins Freie flüchtete.

Vermutlich sind die Täter am Haus vorbei in Richtung Dohkaule geflüchtet. Erbeutet hatten sie die Geldbörse des Hausbewohners, in der ein wenig Geld, aber auch die Bankkarte und die Ausweispapiere des Mannes waren.

Die Unbekannten werden als 22 bis 25 Jahre alte, dunkelhaarige Männer beschrieben. Beide sind circa 170 bis 175 cm groß und waren dunkel gekleidet. Einer der beiden hatte längere Haare, war kräftig gebaut und hatte einen dünnen Schnauzbart. Nach Angaben des Geschädigten sprachen die Männer miteinander arabisch.

Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit der Tat beobachtet? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

