Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Eitorfer bei Fahrradsturz schwer verletzt

EitorfEitorf (ots)

Am 03.12.2020 gegen 14:00 Uhr stürzte ein 58-jähriger Eitorfer aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Fahrrad auf der Straße Im Auel. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er das Bewusstsein verlor und nach notärztlicher Erstversorgung per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Koblenz geflogen werden musste. Wie es zu dem Sturz kam, ist noch völlig unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden.(Ri)

