Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbruch in Troisdorf

TroisdorfTroisdorf (ots)

Am Dienstag (01.12.2020) brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Langenstraße in Troisdorf ein. Zwischen 11:00 Uhr und 21:45 Uhr gelangten die Täter über ein Carport an ein höher gelegenes Fenster zur Wohnung und hebelten dieses auf. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume nach geeignetem Diebesgut und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Was sie erbeuteten ist derzeit noch unklar.

Am Mittwoch (02.12.2020) versuchten bislang unbekannte Täter gegen 17:50 Uhr in eine Wohnung in der Magdalenenstraße in Troisdorf Oberlar einzubrechen. Vermutlich wollten die Täter sich durch das Aufhebeln der Balkontüre Zugang zu den Wohnräumen verschaffen, scheiterten jedoch an der Sicherung. Eine Nachbarin wurde durch laute Geräusche auf die Situation aufmerksam und beobachtete, wie eine männliche Person mit schwarzer Lederjacke und dunkler Hose auf die gegenüberliegende Straße lief und mit einem schwarzen PKW der Marke Audi in Richtung Oberlarer Platz flüchtete. Sie informierte die Polizei.

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem weiteren Einbruchsversuch gerufen. Im Zeitraum von 15:00 Uhr am Dienstag und 13:00 Uhr am Mittwoch haben bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Reihenhauses in der Tilsiter Straße eingeworfen. Sie konnten sich jedoch keinen Zugang zum Haus verschaffen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen. Wir weisen darauf hin, dass jetzt in der dunklen Jahreszeit erfahrungsgemäß wieder mehr Einbrüche begangen werden. Nun ist es besonders wichtig, wachsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen sofort über die 110 zu melden. Darüber hinaus bieten unsere Präventionsexperten des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz kostenlose Beratungen zum Schutz vor Einbruch an. Terminvereinbarung unter Tel.: 02241 541-4777. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell