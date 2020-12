Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher steigen durch das Dach ein

Troisdorf

In der Nacht zu Mittwoch, 02.12.2020, wurde ein Einbruch in eine Firma für Satelliten-Empfangstechnik in Troisdorf verübt. Tatort ist eine Lagerhalle am Junkersring im Kriegsdorfer Industriegebiet. Täter stiegen mit einer Leiter auf das Dach des Gebäudes und machten zunächst zwei Überwachungskameras unbrauchbar. Dann schnitten sie das Kunststoffdach an mehreren Stellen auf und stiegen ein. Welche Beute sie mitnahmen, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

