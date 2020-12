Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbruch in Niederkassel

NiederkasselNiederkassel (ots)

Am Dienstag (01.12.2020), zwischen 12:30 Uhr, und 17:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Stahlenstraße in Niederkassel-Lülsdorf ein. Während der Abwesenheit der Bewohner schoben die Einbrecher den Rollladen der rückwärtigen Terrassentür nach oben und hebelten die Tür auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Haus auf der Suche nach Beute. Gestohlen wurden ein dreistelliger Bargeldbetrag, eine Metallkassette mit persönlichen Papieren und ein Schmuckkästchen mit Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

