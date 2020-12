Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

TroisdorfTroisdorf (ots)

In der Zeit zwischen 30.11.2020, 19:00 Uhr, und 01.12.2020, 07:00 Uhr, wurde aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Troisdorf ein BMW Motorrad F 800 GT, Baujahr 2013, gestohlen. Das Krad war verschlossen in einer Gemeinschaftstiefgarage am Kieler Weg abgestellt und am Dienstagmorgen spurlos verschwunden. Darüber hinaus wurde an einem Pkw die Seitenscheibe aufgehebelt. Wie die unbekannten Täter in die verschlossene Tiefgarage gelangten, ist noch unklar. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.(Ri)

